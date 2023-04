No mundo da presunção de culpa

Não há tema mais difícil de tratar do que o défice democrático na justiça. De facto, é mesmo uma questão impossível: ninguém sabe como corrigir as dificuldades óbvias (falta de capacidade investigativa, falta de pessoal, desigualdades de carreiras, legislações contraditó­rias, pressões políticas, e tanto mais) e todas elas se agravam no mundo em que a justiça deixou de ser um pilar de segurança. Há ainda outra razão, e não menor, para esta impossibilidade: imersa num espaço em que a intermediação passou a ser a mediatização, a justiça espetacularizou-se, o que, entre outras consequências, significa que somos empurrados para uma opinião sobre os grandes casos mal eles são enunciados. Podemos fingir, mas o certo é que, quando Isaltino de Morais, Sócrates ou outra figura pública é investigada, os apoiantes e desapoiantes já têm a certeza sobre factos que não conhecem. Creio que esta conjugação está a transformar o sistema de justiça num perigo democrático e que quem, dentro desse sistema, se revolta contra esta condenação não tem instrumentos para parar a torrente destrutiva.

