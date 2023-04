Lei a contornar veto dos municípios no aeroporto é positiva?

SIM O PSD entende que era necessário rever e revisitar este decreto-lei. Contudo, a votação favorável do PSD à proposta de lei do Governo não esconde nem impede reservas aos termos e alcance como foi feita esta alteração.

Recorde-se que, a proposta em questão, pretendeu alterar o Decreto-Lei nº 186/2007, de 10 de maio, o qual consagra as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais, mais propriamente rever e clarificar a legislação atualmente em vigor, com o intuito de garantir a dispensa de pareceres autárquicos aplicáveis à concretização de investimentos considerados de superior interesse nacional, em particular, a construção de aeroportos.