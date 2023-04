Habitação: há debate político entre Costa e Montenegro?

O Governo apresentou o pacote para a habitação para debate há mais de um mês. Passámos para a TAP e para Lula com a mesma excitação, sem que ficasse grande coisa de duas semanas de discussões violentas. Sobre o seu conteúdo, já escrevi quase tudo o que poderia escrever. Certas ou erradas, havia ali coisas por completar. Não sei se por improviso ou ingenuidade, o pacote não foi apresentado em versão final. É possível que o Governo tenha realmente acreditado que havia condições para fazer debates públicos, para os quais não se apresentam soluções totalmente encerradas. E quando falo de condições, não me refiro à vivacidade, aos exageros, aos confrontos ideológicos. Isso faz parte do jogo democrático. Refiro-me às condições de equidade democrática.