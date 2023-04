Esta zona de desconforto

Conheci Thu há anos, em Ho Chi Minh City, a Saigão colonial. Trabalhava para uma agência de viagens constituída por mulheres que transportavam turistas nas motoretas que são o meio de transporte do Vietname, toda a gente tem uma. As motoretas eram conduzidas por mulheres, quase todas estudantes e muito jovens, arredondando o chamado fim de mês. A chefe da agência era uma vietnamita mais velha, que tinha tido a ideia, entretanto copiada por outras agências. Era a companhia mais recomendada para uma volta por Saigão à noite. Reservei, e Thu apareceu sem capacetes em frente ao Majestic, o hotel de traçado colonial que preside na margem do rio Mekong.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.