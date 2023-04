É mesmo desta que as regras orçamentais vão funcionar?

Há um exercício simples que ajuda a perceber o falhanço das regras orçamentais na zona euro. Conte-se o número de anos que os países da moeda única tiveram dívida e défice dentro dos limites de Maastricht: 60% e 3% do PIB, respetivamente. A julgar pelas últimas estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), que vão até 2028, há quatro países que nunca cumprem o limite de dívida — Itália, Grécia, Áustria e Bélgica — e há apenas outros tantos que nunca o ultrapassaram (Estónia, Letónia, Lituânia e Luxemburgo). Ao todo, nesta matriz de 30 anos (entre 1999 e 2028) e 20 países (todos os que estão hoje no euro) contam-se 324 anos/países com dívida acima de 60% do PIB num total de 600 observações. Traduzindo para português, os países cumpriram a regra em menos de metade do tempo. No défice, o caso parece menos grave, mas, mesmo assim, não há quem sempre cumpra nem quem só incumpra. Em defesa dos Governos europeus deve dizer-se que estas três décadas não são um período qualquer. Em 2008 viveu-se a maior crise financeira em 100 anos e em 2020 enfrentámos uma pandemia.

