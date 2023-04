Assédio, inocência e insolência

Sempre que aparece uma acusação de assédio sexual, aparece alguém a falar na presunção de inocência. E, sempre que isso acontece, lembro-me de um acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 1987 que entendeu ter uma trabalhadora sido despedida com justa causa por ter chamado “canalha” a um superior hierárquico depois de este ter tentado beijá-la à força. Quando várias investigadoras do Centro de Estudos Sociais apareceram a denunciar a sua principal figura, Boaventura de Sousa Santos, como um assediador em série, lembrei-me mais uma vez do acórdão do “canalha”. Porque é isso que estas mulheres estão a fazer: chamar “canalha” a quem, alegam, abusou do seu poder para ir agarrando joelhos femininos enquanto prometia um futuro académico risonho.

