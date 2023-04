Agarrem-me, se não dissolvo

Estava escrito que António Costa se iria arrepender da posição de dependência perversa em que se colocou na sua relação com o Presidente. E ainda mais por ter dispensado um candidato de centro-esquerda que, não impedindo uma reeleição à primeira volta, não lhe oferecesse um resultado de tal forma esmagador que o seu poder se tornasse desproporcionado. Marcelo não é Cavaco, é certo. Mas tem uma agenda. E foi Costa que tratou de se enfraquecer, com o vazio que criou à sua volta, depois de dar toda a força ao Presidente. Deveria ter ouvido Paulo Portas: Marcelo é filho de Deus e do Diabo. Deus deu-lhe a inteligência, o Diabo a maldade. E nenhum lhe ofereceu sentido de lealdade. Se nem para os seus, quanto mais para os que não o são.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.