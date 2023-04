O judaísmo é compatível com a democracia?

Fazemos esta pergunta milhares de vezes quando o tema é o Islão. E a pergunta tende a ser negativa. As nações islâmicas são na sua maioria não democráticas e, dentro da União Europeia, as comunidades muçulmanas contam-se entre as mais radicais na adesão a ideias violentas, não democráticas, racistas, machistas ou homofóbicas.

Lamento, mas o politicamente correto não sobrevive dois minutos no Islão, mesmo no “Islão moderado”. É só perguntar às muçulmanas que têm a coragem de sair do cerco familiar e comunitário. Mas agora importa fazer a mesma pergunta em relação ao povo que construiu a única democracia do Médio Oriente: os judeus. Porque o estatuto democrático de Israel está claramente em risco, lamento.