Ventura abriu o armário e tem medo do que lá escondeu

A maior manifestação de sempre numa questão internacional, que Ventura apregoou para este dia 25 de Abril, é um objetivo fanfarrão – como se não tivessem estado na rua cem mil pessoas contra a invasão do Iraque ou noutros protestos massivos contra ditaduras e guerras – mas para ele vale tudo, pois espera enganar sempre toda a gente ao mesmo tempo. Para mais, o seu pretexto é fútil, acusa Lula de corrupção, um homem que esteve preso quase dois anos para que depois a justiça do seu país anulasse o julgamento e declarasse que o juiz que perseguiu e condenou o atual presidente do Brasil era parcial e portanto incompetente. A justiça brasileira diz que o processo não vale e foi uma fraude persecutória, Ventura passa sentença. A sua frivolidade e ansiedade é bem conhecida para que o assunto mereça mais comentários, tanto mais que fica acabrunhado quando lhe perguntam por investigações sobre corrupção em Portugal.