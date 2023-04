Lula da Silva sempre, Bolsonaro nunca mais

Lula da Silva é um amigo de Portugal. Bolsonaro nunca foi. Lula da Silva elegeu Portugal como o primeiro país a visitar na sua primeira viagem à Europa no atual mandato. Bolsonaro nunca cá veio e brindou o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com desconsiderações inconcebíveis aquando das suas deslocações ao Brasil. A visita de Lula da Silva retoma uma relação de amizade e cooperação mutuamente vantajosa entre o Brasil e Portugal que nunca deveria ter sido interrompida, fica marcada pela assinatura de 13 protocolos de cooperação nos mais diversos domínios, permite que a entrega do Prémio Camões de 2019 a Chico Buarque tenha finalmente lugar, depois do boicote de Bolsonaro, e coincide com o Dia da Liberdade. Bolsonaro parece que virá cá um dia destes a convite dos inimigos da liberdade.

A extrema-direita portuguesa, a liberal e a caceteira, decidiram lançar uma campanha contra a visita de Lula da Silva a Portugal baseada nos mais absurdos pretextos.

A causa primeira dessa azia foi a vitória das forças democráticas brasileiras com a eleição de Lula da Silva, contra a extrema-direita boçal e obscurantista personificada por Bolsonaro. A extrema-direita portuguesa nunca escondeu o seu apoio à reeleição de Bolsonaro, apesar da tragédia política, económica, social, cultural e ambiental que marcou os quatro longos anos da sua presidência.

A causa segunda foi a coincidência da visita com as comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República. Aproveitando um desastrado anúncio do Ministro João Gomes Cravinho, a direita portuguesa começou por contestar a participação de Lula da Silva numa sessão em que essa participação nunca esteve prevista, para depois a extrema-direita passar a contestar a simples existência de uma sessão solene de boas-vindas que nada tem de extraordinário ou inédito. Passa pela cabeça de alguém com um mínimo de sentido de Estado que a primeira visita de Estado do recém-eleito Presidente do Brasil ao nosso país não incluísse a sua participação numa sessão solene na Assembleia da República?

Contudo, a prato principal da campanha contra a visita de Lula da Silva a Portugal, tendo como acompanhamento uma forte repercussão mediática, tem que ver com as suas conhecidas, sensatas, e nada surpreendentes posições relativamente à guerra na Ucrânia.

Quanto à substância das coisas, é alguma mentira dizer que os países das NATO e da União Europeia alimentam a guerra em vez de falar de paz? Não é verdade que as únicas discussões que se travam no seio da NATO e da União Europeia é saber quantos tanques, quantos mísseis e quantas munições é preciso mandar para a Ucrânia? Não é uma evidência que a insistência da NATO e da União Europeia em que, tendo a guerra começado em 2022 (segundo a sua narrativa), só se pode falar de paz quando a Ucrânia regressar às fronteiras anteriores a 2014, é um caminho para eternizar a guerra e para rejeitar qualquer tentativa para negociar a paz?

Não é uma elementar evidência que depois de iniciada uma guerra, independentemente das suas causas, das responsabilidades pela sua eclosão, e do que cada um pense sobre culpas e culpados, não há solução de paz que não passe por tentar encontrar soluções negociadas para fazer cessar as hostilidades?

Isto que é uma evidência para o Presidente do Brasil, como para toda a América Latina, para o Papa Francisco, para todo o continente africano, para a maior parte da Ásia e do Médio Oriente, só não o é para os Governos dos países da NATO e da UE e para grande parte das opiniões públicas influenciadas pela agressividade de uma comunicação social dominante e dominada pela agenda de quem quer prolongar a guerra até ao último ucraniano.

Porém, mesmo sem entrar na substância das coisas, importa perguntar às mentes ofendidas com a opinião do Presidente Lula da Silva, se consideram que a relação bilateral entre Portugal e um país como o Brasil, com a importância que tem para as nossas relações externas, deve ser posto em causa pelo facto dos governos de ambos os países terem posições diferentes sobre a guerra na Ucrânia. É que se assim for, é melhor acabar com a CPLP, na medida em que não há um único país de língua portuguesa no mundo, repito, um único, que subscreva a posição do Governo português sobre a guerra da Ucrânia.

Em todo o caso, a posição sobre a guerra da Ucrânia não passa de mais um pretexto. O que faz mover a extrema-direita portuguesa é o seu posicionamento ideológico contra a democracia, contra os valores do 25 de Abril e contra todos os que se identificam e lutam por esses valores.

Pode ler-se numa recente biografia de Lula da Silva, da autoria de Fernando Morais, que durante a sua prisão em Curitiba, alguém lhe fez chegar no dia 25 de abril uma pen drive com a Grândola Vila Morena. “Antes que comecem as primeiras notas, a gravação traz o áudio com o som de botas batendo ritmadamente no chão. Na prisão, ao ouvi-la, Lula pôs-se de pé e marchou à volta da cela, batendo com os ténis no chão, acompanhando o som das botas, e cantando. Atrás dele, cantando e batendo com os pés no chão, em fila indiana, seguiram carcereiros, seguranças, advogados e amigos que lá se achavam para o que seria uma visita como outra qualquer. Antes de José Afonso encerrar o último verso da música-símbolo, já todos estavam lavados em lágrimas.”

Seja bem-vindo, Presidente Lula.