Mary Quant

As probabilidades de o reconhecimento do talento chegar cedo na vida são reduzidas. A tendência humana consiste em demorar a digerir os feitos precoces e a tardar em aplaudir quem fez uma descoberta cedo, percebeu algo novo cedo, escreveu uma obra-prima cedo. O mundo precisa de tempo para perceber se aquilo que parece excecional o é realmente, ou se se trata de uma repetição sem nada a acrescentar. Por vezes, nem sempre o reconhecimento chega em tempo útil, durante a vida imperfeita como é a de todos nós, os ainda vivos. O caso do poeta John Keats, desaparecido aos 25 anos, tendo produzido e publicado 44 poemas sem fazer ideia de que até hoje seriam lidos e estudados é exemplo disso. Ninguém jovem anseia por uma vida perfeita, com o ciclo a ser prematuramente fechado, deixado na ignorância se o seu melhor momento poderia ter sido outro. A longevidade adia a perfeição ao oferecer possibilidades diárias de acertar e errar.

