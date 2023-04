Vinte vezes mais

Há uns 20 anos, escrevi já não sei o quê sobre a “moderação”, assunto que 20 anos depois me preocupa 20 vezes mais. E lembro-me que na altura alguém me respondeu, admito que com graça, que os moderados eram moderadamente inteligentes e moderadamente corajosos. É um argumento que fez o seu caminho, de tal forma que perdi a conta aos artigos de jornal em que “moderação” surge como sinónimo de pusilanimidade e estupidez. Mas um dos moderados que mais admiro, Camus, explicou que se tratava do contrário disso, de uma “intransigência extenuante”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.