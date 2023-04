Uma guerra de perdição

Quando o Ocidente não consegue controlar o Ocidente, temos um problema. Por causa da guerra da Ucrânia o mundo dividiu-se em dois blocos. Do lado “bom”, o Ocidente, os aliados, o que quer que isto signifique, e do outro o Oriente com o Sul Global, o lado “mau”, ou o lado assim-assim, ou o lado que se presume e autodefine como neutral. É simples, Europa, Reino Unido, Estados Unidos e alguns países da Ásia alinhados com os Estados Unidos por causa da China e não da Rússia, como a Coreia do Sul e o Japão, mas inteiramente indiferentes ao problema dos ucranianos, contra os maiores países do mundo, China, Índia, Rússia, e agora Brasil com a América Latina e uma boa parte de África, poder-se-ia dizer quase toda ou mesmo toda a África. A África tem uma dívida de gratidão com a Rússia nos movimentos de libertação, ou com a China no investimento pós-guerras coloniais. O que quer isto dizer? Angola, um dos maiores países de África, tem um corpo político e militar no maior partido político, o MPLA, cuja matriz é russa. O mesmo para o ANC da África do Sul.

