O Benfica ainda vai perder o campeonato?

SIM Sim, o meu desejo é que sim. É um tema a exigir justiça divina, a mostrar que os encómios eram manifestamente exagerados. Para ser campeão é preciso estofo, não chega que a maioria (adeptos nas bancadas dos estádios ou treinadores de bancada na rádio, televisão e jornais) deseje muito o sucesso do Benfica. Um clube com estofo de campeão não treme quando tem de jogar com o principal adversário no seu estádio. E, perdendo esse jogo, não fica com “depressão pós-Porto” (título feliz de um jornal desportivo), perdendo o jogo seguinte para a Liga dos Campeões e mais outro para o campeonato. E também não fica feliz por não perder um jogo que tinha obrigatoriamente de ganhar, para cumprir uma das muitas profecias do início da época: todas as competições eram para ganhar, incluindo um regresso a uma final europeia, onde tudo podia acontecer. Chegamos à reta final da época e o Benfica não ganhou um único título. Faltam seis jornadas para terminar o campeonato, único troféu ao alcance, e o calendário não ajuda. O Benfica não é tão fraco como mostrou nos últimos jogos, nem tão forte como o pintavam. Roger Schmidt não é o Rui Vitória, nem o Pep Guardiola.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.