Manuel Luís Goucha: a normalização do homossexual

Goucha normalizou quase sozinho o casamento gay aos olhos do povo; não foram os académicos e intelectuais do Bloco de Esquerda e demais grémios de narizinho pedante. Atrevo-me a dizer que Goucha teve aqui um papel histórico na sociedade portuguesa. Os meios populares aprenderam através dele a ver no homossexual um gajo normal como todos os outros, e não um bicho de sete cabeças