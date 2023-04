Canções de amor sobre bastonárias

O videoclipe em que o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Luís Gomes, canta o tema romântico ‘Leva-me Contigo’ enquanto mantém contacto físico intenso com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, é o facto político mais importante dos últimos tempos. O primeiro aspecto importante a salientar é a aparente arbitrariedade da ocorrência. Em princípio, nada faria prever que um vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e a bastonária da Ordem dos Enfermeiros protagonizassem um videoclipe de música romântica. Igualmente improvável seria, por exemplo, que o presidente do Tribunal de Contas pusesse no YouTube um número de ilusionismo com a secretária-geral da CGTP como partenaire.

