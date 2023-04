A nova escravatura

Em outubro do ano passado, o Alto-Comissariado para as Migrações sinalizou 664 timorenses com situação irregular, dos quais 76 a viverem nas ruas. Um mês depois, a 28 de outubro, o Governo tinha conseguido identificar 865 dos 1300 timorenses a residirem em Portugal. O número tinha duplicado. Já este ano, em janeiro, o número aumentou para 1400, dos quais 500 viviam em alojamentos coletivos. Até que, há duas semanas, a ministra Ana Catarina Mendes reconheceu que vivem em Portugal, não 1400, mas 3 mil timorenses, que, adiantou, “vieram ao abrigo de redes de tráfico”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.