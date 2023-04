A crise bancária e o SVB

Quando a Fed sobe rapidamente as taxas de juro em 400 pontos-base, algo pode acontecer à estabilidade financeira. O Silicon Valley Bank (SVB) tinha ativos e depósitos respetivamente de 209 e 175 mil milhões de dólares. Esses ativos eram títulos do tesouro americano — treasury bonds (TB) — e obrigações hipotecárias compradas com o dinheiro dos depósitos. O SVB não se tinha protegido contra o risco de subida das taxas de juro, tendo uma gestão de ativos e passivos muito deficiente. Os TB são seguríssimos se em carteira até à maturidade, mas com a subida das taxas de juro desvalorizam-se em mercado secundário, pois novos TB emitidos já com taxas mais altas levam os antigos TB a terem de ser transacionados a preços abaixo do valor nominal por forma a que a yield (juro/valor da transação) se possa comparar com o rendimento dos novos TB.

