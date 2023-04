Só duas pessoas podem resgatar o PSD (e o país): Moedas ou Passos

A fraca inteligência política de Montenegro não se vê apenas na ausência de uma visão alternativa para o país. Este PSD não quer reformar, não é um partido para jovens, não pensa no que será Portugal em 2030 ou 2040 no quadro europeu. Montenegro é tão socialista como o PS na forma de pensar o Estado e a sociedade; tem é aquela arrogância contabilística clássica do PSD burocrático, acha que ia gerir o socialismo de forma mais eficaz. Pobre coitado. Não sabe ou não quer saber que este socialismo em que vivemos - criado pelo PS e por Cavaco - não tem gestão possível. Está morto, como todas as experiências socialistas.