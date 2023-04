As direitas lutam entre si e vem aí lama

A fervente indignação do PSD contra as declarações de Lula são uma tentativa patética de disputar um espaço na radicalização da direita. Não há nessas posições do Presidente brasileiro rigorosamente nada de novo: não só Lula já o tinha dito por várias vezes acerca da invasão da Ucrânia, como o mais raso conhecimento da diplomacia brasileira ou latino-americana permitiria compreender que todos aqueles países viveram casos de interferência direta dos Estados Unidos, que por vezes promoveu golpes militares (como no próprio Brasil em 1964 ou no Chile em 1973 ou no Uruguai e Argentina), noutros os invadiu (17 vezes no século XX, em Cuba, República Dominicana, México, Guatemala, Haiti, Granada, Nicarágua e Panamá) e ainda noutros os asfixiou economicamente, pelo que muitos desses países protegem a sua soberania em desafio contra o senhor do Norte.

Os dirigentes do PSD sabem de tudo isso mas, como as sondagens lhes são problemáticas perante a subida da extrema-direita, sentem-se na obrigação de prestar serviço declarativo. Não lhes vai sair bem, dado que a contradição entre a bravata e a aceitação dos preceitos diplomáticos tem um custo. Não se pode tonitruar de manhã e fazer rapapés no banquete da noite sem que ninguém dê pela hipocrisia.