As Causas: só fumaça ou não há fumo sem fogo?

Estive fora numa semana em que aconteceram coisas muito importantes para o nosso futuro próximo.

De um momento para o outro – a vida tem destas coisas – o espectro noturno (ou a aurora de um renascimento, consoante quem observe) da dissolução da Assembleia da República instalou-se na nossa psicologia coletiva.

Continuo a pensar que “é só fumaça” (expressão que imortalizou o Almirante Pinheiro de Azevedo, no PREC), mas não posso garantir que seja falsa a teoria oposta de que “não há fumo sem fogo”.

As perceções em Política são muitas vezes mais reais do que a própria realidade, que condicionam e alteram.

Seja como for, de um momento para o outro os “players” principais parecem estar a adaptar-se. É o caso de líder do PSD e do próprio Presidente da República. E será provavelmente o caso do Primeiro-Ministro, como se pode ver por ter colocado “toda a carne no assador” ao anunciar ontem um “bodo aos pobres” (e aos remediados…) para 2024, no “Programa de Estabilidade 2023-2027”.

Mesmo sem isso, as eleições europeias daqui a um ano seriam muito importantes. A questão agora é saber se a realidade terá respeitinho e aguardará para mudar o guião em que o Presidente parece estar a basear-se e afinal a desejar.

MONTENEGRO E O CHEGA

Luis Montenegro deu uma entrevista a Maria João Avillez (a que não assisti por estar no Brasil) que me parece ter sido objetivamente decidida por três motivos:

Para responder de vez a Marcelo, antes de uma reunião entre ambos anunciada para esta semana; Para se adaptar à aceleração de uma possível dissolução e eleições legislativas antecipadas; Por ter concluído que era melhor ser mais claro em relação ao CHEGA.

Por isso, para mim, o essencial da entrevista resume-se nesta citação: “Quero garantir uma coisa aos portugueses: não vamos ter no Governo nem políticas nem políticos racistas, nem xenófobos, nem oportunistas, nem populistas. Ou apoio político, se quiser”.

Politicamente trata-se de uma declaração clara e que – em opinião que exprimi há meses – considero a mais adequada para o PSD.

E isto é assim sobretudo porque André Ventura, como disse Fernando Pessoa da “brisa matinal”, “como tem tempo, não tem pressa”. Ou seja, nunca o CHEGA se iria aliar ao PSD nas próximas eleições.

E, de facto, recentes declarações de Ventura confirmam que ele só mudará para a moderação – se mudar - quando lhe convier e seguramente que não será nos próximos 2 ou 3 anos, pois bem ou mal quer crescer sem mudar a estratégia que lhe tem servido.

O que isto significa é que a partir de agora a estratégia do PSD é inequívoca: conseguir em aliança com IL e CDS ter mais um deputado do que toda a esquerda.

Para isso, como há várias semanas referi, convirá que também se juntem alguns independentes de centro-esquerda, como fez Sá Carneiro em 1979 com os Reformadores de António Barreto, Medeiros Ferreira e Francisco Sousa Tavares.

É isso e tem de ser isso. Se não for assim, é melhor esperar sentado quem ache que o PS dará aval a governo do PSD e seus aliados; e se for assim, nunca o CHEGA se juntará à Esquerda para chumbar o programa de Governo que sem esse apoio nunca seria rejeitável.

Admito, em todo o caso, que o PSD e aliados possam governar mesmo com menos (alguns) deputados do que a Esquerda, se o CHEGA achar que lhe é mais prejudicial abster-se e viabilizar uma nova “geringonça” de Esquerda e se o Presidente chamar primeiro Montenegro para formar Governo, como em identidade de situação fez Cavaco em 2015.

MARCELO E A (NÃO) DISSOLUÇÃO

Quanto ao Presidente da República, acredito que “panicou” com o que se passou nas audições da Comissão de Inquérito da TAP.

E também intuiu os efeitos sobre o Governo e o PS, ao ficarem atados ao grelhador em lume brando, pelo menos até serem ouvidos o famoso Pedro Nuno Santos e o seu Secretário de Estado, agora não menos famoso, Hugo Mendes.

Depois do trimestre “horribilis” de António Costa, o fino analista que é Marcelo pode estar convencido que se estará num “turning point” semelhante (à nossa pequena escala) ao que Paul Hazard escreveu na sua “Crise da Consciência Europeia”: “os franceses pensavam como Bossuet e passaram a pensar como Voltaire: essa foi a Revolução”, afinal a que antecedeu por décadas a que colocamos em 1789.

Realmente, nada parece estar a passar-se como tinha sido delineado pelo Grande Mestre de xadrez que nos preside, no tabuleiro em que nos vai tentando manipular a todos.

Marcelo queria e ainda quer que António Costa nos governe até 2026. Não por ter passado a ser socialista, mas por achar que é o que melhor lhe serve.

Por isso se desdobra em ameaças veladas para assustar o PS e o levar a evitar cometer mais erros e em afirmações claras de que o PSD não é ainda alternativa.

Por isso também achou que agora tinha de ser ainda mais claro: não dissolve a Assembleia de República se achar que o PSD sem apoio do CHEGA não pode formar Governo.

Com todo o respeito, esta nova exigência é tonta. Ou melhor, só é admissível num génio da análise política se assumirmos que isso é apenas mais um sinal forte de que Marcelo tudo fará para não dissolver.

Realmente, nem o Grande Mestre Marcelo – que planeia as jogadas de xadrez até ao infinito – pode esquecer que um País não é um tabuleiro aos quadradinhos e que, pelo contrário, a dinâmica política e sobretudo num processo que se dirige a eleições é sempre muito volátil e imprevisível.

Marcelo se não sabia, aprendeu isso há um ano: nem ele tinha previsto no seu xadrez a maioria absoluta do PS.

Ou seja, mesmo que tudo venha a permitir antecipar no jogo de xadrez presidencial que o PSD pode chegar lá sem o CHEGA não é seguro que consiga.

E, também, mesmo que nada permita admitir que vai precisar do CHEGA, isso não significa que no final a vitória exija depender do CHEGA.

Marcelo não é tonto. Por isso a sua clara afirmação é para ler assim: Farei tudo, mas mesmo tudo, para não dissolver.

Nem que seja exigir que Montenegro deixe crescer bigode, vá a pé a Fátima e dê 5 voltas de joelhos à Capelinha das Aparições.

VIVINHO DA COSTA EM CAMPANHA

Mas António Costa (ainda) está vivo e não é de menosprezar. Como é óbvio, não é verdade que esteja em depressão profunda a preparar o seu suicídio ou até a eutanásia política.

E não acredito, por isso, que esteja muito contentinho à espera que o Presidente dissolva a Assembleia daqui a uns meses para lhe permitir ir de imediato para Bruxelas, Vale de Lobos ou até para Pasárgada… e ficar com o ónus (que sondagem recente revela) de assistir à destruição política de qualquer um dos seus putativos sucessores às mãos de Montenegro.

No fundo: ele tem uma maioria absoluta, sabe que o Presidente é medroso e tem vento pela popa em aspetos essenciais.

Vejamos isto do vento. Em especial:

A agitação social acaba por cansar; A inflação vai começar a cair; Estamos em pleno emprego; Há dinheiro a rodos do PRR; Pode sempre fazer uma remodelação a sério, Se as sondagens melhorarem para o PS, aumenta em Belém o medo de dissolver.

E, sobretudo, o Programa de Estabilidade para 2023-2027 ontem anunciado não ilude:

Dá aos pensionistas os que lhes tirara; Vai baixar o IRS; Tudo o que o Estado arrecadar a mais é para distribuição pelos eleitores.

Ou seja, como disse uma vez Oscar Wilde, “as notícias da minha morte são manifestamente exageradas”. E Oscar Wilde era um dandy e Costa é um profissional.

A TEORIA DO DROMEDÁRIO

Lula a discursar no 25 de Abril nasceu de uma precipitação entusiasmada do nosso Presidente da República. A famosa foto (quando se dirigia a Xanana Gusmão), exprime como se entusiasma, uma das razões porque gostamos de Marcelo e pagamos os naturais preços do nosso amor…