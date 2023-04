Fiscalidade verde transparente?

O governo português aprovou há poucos dias a baixa do IVA. Uma medida que alivia teoricamente a carga financeira sobre o consumidor, mas que levantou possíveis questões de transparência sobre o comportamento dos estabelecimentos comerciais.

Uma questão relevante para o consumidor e para todos os contribuintes portugueses.

A fiscalidade é uma realidade inultrapassável por todos e exige absoluta transparência e previsibilidade para todos. É o caso da taxa de gestão de resíduos que os portugueses pagam na sua fatura da água.

A taxa é calculada interligando duas realidades distintas: o consumo de água e a quantidade de resíduos produzida. Essa ligação convoca a ideia de que a taxa é um “castigo” diretamente ligado ao maior ou menor consumo de água e confundido diferentes preocupações de sustentabilidade.

Estranhamente a Taxa de Gestão de Resíduos não é uma tentativa de incentivo à sustentabilidade como seria de esperar, precisamente quando era essa a intenção inicial. Presume-se que o comportamento para a sustentabilidade é transversal em todas as nossas ações, quem poupa água produz menos resíduos e quem gasta mais água é porque produz mais resíduos. Mas será assim?

É uma presunção errada. Quem tiver, uma família maior, um animal doméstico ou um jardim, mesmo que seja exemplar na reciclagem dos seus resíduos, vai pagar mais no fim do mês porque objetivamente gasta mais água do que o vizinho que vive sozinho, que até pode produzir o dobro dos resíduos e não fazer qualquer reciclagem.

A transparência da política fiscal é um elemento fundamental para uma sociedade mais transparente, e cabe aos decisores políticos criar um caminho comum, de maior colaboração e com um resultado positivo para todos.

O consumidor tem de compreender a tarifa que está a pagar.

De acordo com um estudo da Sociedade Ponto Verde quando se fala na taxa de resíduos, 37% dos portugueses afirma não saber onde é cobrado o valor. Apenas, 6% afirma que o valor depende do consumo de água.

Uma boa medida de justiça fiscal seria separar a forma como a taxa de resíduos é calculada. Desligar a taxa do consumo de água e apostar em soluções mais justas e equitativas para os consumidores portugueses.

Por outro lado, a introdução de novos modelos de recolha dos resíduos é fundamental, através de novas formas de recolha, sensorização inteligente e uma redefinição dos requisitos da qualidade de serviço tendo em conta as diferentes realidades do país. Uma possibilidade, portanto, seria a recolha porta-a-porta e um sistema “pay as you throw”, que já existe, mas com a natureza de projetos-piloto. Quando pagamos à medida em que descartamos, geramos uma maior consciência nas pessoas daquilo que estão a pagar, de acordo com a forma em que descartam.

Consequentemente, é urgente acelerarmos a transformação do setor dos resíduos. Os portugueses já pagam por aquilo que produzem. No entanto, não sabem o quanto. A partir do momento em que soubermos, teremos meio caminho andado em direção à reciclagem para cumprimento das metas nacionais e europeias.

Esta forma de reciclar pode ser uma boa alternativa. No entanto, será necessário compreendermos que há considerações específicas que temos que fazer, como as características geográficas e demográficas. Em lugares onde o camião de lixo não passa, por exemplo, poderia ser interessante um sistema porta a porta.

Ora, se estamos a tentar pedir para que o cidadão português recicle mais e adapte a sua rotina para um comportamento mais sustentável, necessitamos também de fazer a nossa parte e tornar a reciclagem mais acessível e simples.

Para isso, precisamos olhar a reciclagem não apenas como um dever cívico, mas uma decisão de gestão do consumidor. A reciclagem impacta no bolso dos portugueses, sem exceção e deve merecer a maior atenção do poder político.

Para nos tornarmos uma sociedade mais sustentável, temos um longo caminho pela frente, mas um caminho que vale a pena ser percorrido. Podemos dizer então, que para evoluirmos não só para um mundo mais verde, como também na confiança entre o Estado e o cidadão, precisamos dar estes pequenos, mas importantes passos. Passos que exigem a cooperação de todos envolvidos dentro da nossa sociedade. E, para isto, a transparência é o caminho.