Deixem da mão a idiotice de Lula da Silva

Não compreendo a obsessão da direita portuguesa com Lula da Silva. As posições idiotas e radicais do Presidente brasileiro são conhecidas há décadas – décadas. É um político dentro da linha do PCP português e, sem surpresa, tem seguido a mesma linha sonsa em relação à agressão de Putin. Da mesma forma, Lula da Silva foi treinado para odiar o Ocidente, da NATO à UE, quer pela via da vulgata marxista do passado, quer pela via da vulgata politicamente correta de hoje. Não há surpresa, não há nada de novo.