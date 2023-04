Exumação em câmara lenta

A maioria das Comissões Parlamentares de Inquérito não serve para grande coisa. Na maior parte dos casos, os partidos lançam-se naquela demanda com guiões escritos e conclusões rabiscadas. Há exceções, felizmente; são tão raras que nos lembramos de quase todas. E quase todas têm a ver com a banca. Inquirir o que nos foi ao bolso não é tarefa fácil, mas é tarefa ganha: o público, os eleitores, os contribuintes estão com os deputados, sejam os que trabalham a fundo, seja os que fazem carreira na rama.

No campeonato das Comissões Parlamentares de Inquérito havia a banca e o resto. Agora, há a TAP, a banca e o resto. Não é um campeonato decidido pelo valor — BPN, BES e Banif davam umas mãos cheias de TAPs —, mas pelo objeto exumado. Na banca, o tiro ao alvo dava sempre frutos: até os mais toscos acertavam de raspão. Na TAP, qualquer atirador se transforma em granadeiro de cinco estrelas. Quando ligamos a televisão ao fim da tarde só não sabemos a dimensão da explosão que vamos ver nesse dia.