Em carne e osso com Mamadou Ba

Quase meio século após o final da ditadura e da libertação dos territórios africanos, assistimos a um recrudescimento das formas múltiplas de discriminação racial e de expressão da violência com a mesma origem.

As declarações de António Costa, em março de 2021, ao jornal “Público”, ilustram como o chefe de Governo, ao equiparar a direita racista ao antirracismo, André Ventura a Mamadou Ba, se revela absolutamente incompetente para combater o preconceito a partir de políticas públicas. Mas talvez que mais significativo ainda seja o processo por difamação de que Mamadou Ba tem de se defender. Movido pelo hammerskin Mário Machado, acompanhado pelo Ministério Público e com o provimento de Carlos Alexandre, Mamadou responde judicialmente por ter afirmado em 2020 que Mário Machado é “uma das figuras principais do assassínio de Alcindo”.