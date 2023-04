Um excelente país no pretérito imperfeito

É azar. O primeiro-ministro não soube do e-mail que Hugo Mendes enviou à CEO da TAP a sugerir que a companhia mudasse um voo para satisfazer a conveniência do Presidente da República. Se tivesse sabido da iniciativa do ex-secretário de Estado, diz-nos agora António Costa, “demitia-o na hora”. Vejam como são as coisas. Eduardo Cabrita arrastou-se no cargo até sair pelo seu próprio pé, muito contrariado, e Miguel Alves também não teve outra alternativa senão demitir-se, depois de saber que estava acusado de prevaricação. Quando, finalmente, António Costa acha que há razões fortes para demitir um membro do Governo, ele já se demitiu há três meses. Costa nunca é firme no presente, mas teria sido no passado, se soubesse o que sabe hoje.

