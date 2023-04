Ainda não passou um ano desde que o ministro das Finanças indicava o caminho a seguir: “O OE consolida as contas públicas no melhor escudo protetor face à incerteza que enfrentamos.” Em abril do ano passado, Fernando Medina garantia que o Governo “compromete-se com um défice orçamental de 1,9 por cento do PIB”. E ainda foi muito para lá dessa meta. As “contas certas” eram cantadas em coro, não raras vezes em uníssono. Mas se soubéssemos o que sabemos hoje, nada teria sido assim.

