PRR: Plano de Recuperação (bastante) Retardado

Lembra-se de quando ouviu falar em PRR pela primeira vez? Foi no verão de 2020. Era a ‘bazuca’ europeia que iria salvar a economia do dilúvio da covid-19. Recuperação e resiliência. Para resgatar o PIB do fundo do mar e tornar as economias mais fortes e resistentes a choques, com a aposta em áreas como a digitalização, a tecnologia ou a transição energética. Estávamos em plena pandemia e havia razões para ter medo: nesse ano, as economias deram um trambolhão como há muito não se via. Portugal, com uma recessão de 8,4%, foi um dos piores da zona euro, que caiu 6,8%. A Europa mostrava a determinação que faltou na crise das dívidas soberanas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.