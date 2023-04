Os talibãs da amamentação

Quando nasceu, a minha filha foi diretamente da sala de partos para uma mesa de cirurgia. Ninguém sabia quanto tempo ia ficar internada; ninguém sabia se e quando ia poder mamar. Uma pessoa normalmente constituí­da dá por si a questionar se faz sentido ficar à espera desse dia que pode nunca chegar. Entra um grupo de simpáticas senhoras, que começa a falar em amamentação, e decide partilhar a sua preocupação, crente de que estão habilitadas a dar informações sobre os prós e contras das várias opções. Quando fala na hipótese de secar o leite, desaparecem os sorrisos e tem direito a um grito de reprovação que acorda as outras parturientes. Sem saber, tinha dado de caras com uma brigada de talibãs da amamentação, treinadas nos campos da Liga El Leche, que percorrem as maternidades para assegurar que nenhuma criança fica sem o leite da sua mãe.

