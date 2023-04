Mulheres, marionetas dos jogos masculinos

Três mulheres acusaram Boaventura Sousa Santos, uma espécie de ayatolah da esquerda radical que domina as ciências sociais em Portugal ao ponto em que deixa de ser ciência e passa a ser ideologia, ao ponto em que não se percebe a diferença entre BE e faculdade. Três mulheres, repito. Mas o guru acusado por três mulheres veio logo dizer que isto é uma cabala neoliberal. Ou seja, homens neoliberais montaram uma cabala para destruir o guru do antineoliberalismo, seja lá que isso for. O que está em causa, a acusação à #metoo mais forte em Portugal, deixa de existir.