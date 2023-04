Já se deu conta do que se passa nos EUA?

Quando Lincoln foi eleito, beneficiou da divisão entre dois candidatos democratas num sistema bipartidário cuja estrutura é comparável à atual, apesar de os partidos terem mudado profundamente. O seu partido republicano era o defensor do fim da escravatura (se bem que Lincoln, como uma parte dos republicanos, propusesse que os negros regressassem a África), tal como os democratas do norte, ligados à indústria nas grandes cidades. Mas os democratas do sul eram os proprietários esclavagistas, opunham-se ao fim desse sistema e, por isso, apresentaram o seu candidato presidencial. Vencedor da guerra civil graças à superioridade em população e de capacidade técnica e apesar de vários desastres militares — as tropas sulistas chegaram a poucos quilómetros da Casa Branca — Lincoln acabou por ceder à esquerda do seu partido, proclamando não só a libertação como a cidadania dos escravos. O que implicou o seu direito de voto, que foi disputado pelos cem anos seguintes. Em todo o caso, o partido republicano era o partido da liberdade, enquanto os democratas do sul eram os herdeiros dos esclavagistas. Esta evolução é contada em detalhe no grande livro sobre a história dos EUA, “These Truths”, de Jill Lepore.

