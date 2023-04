Inflação: portugueses, queremos ficar mais pobres para sempre?

A inflação, justificando preocupação e medidas de política, há-de resolver-se e não é o principal problema da economia portuguesa. A taxa de inflação média de todas as classes de bens de consumo anda acima dos 2% há dois anos, nos EUA, na zona, em Portugal e em muitas outras geografias. Já atingiu dois dígitos e recuou um pouco nos últimos dois a cinco meses, consoante a geografia. Porém, os níveis absolutos de preços continuam a subir (+2% em Portugal de Fevereiro para Março de 2023). As projecções conhecidas situam o objectivo dos bancos centrais de 2% como média anual possível apenas algures em 2025. São inegáveis os sacrifícios que todas as pessoas estão a passar, sobretudo as que vivem com rendimentos mais baixos e fixos. No entanto, é praticamente certo que, com mais ou menos medidas de política, mas sobretudo com a resposta imunitária em cada mercado, a inflação deixará de ser um problema dentro de dois ou três anos. A resposta imunitária é a reacção natural de consumidores e produtores à subida de preços num mercado: os primeiros diminuem a quantidade procurada e os segundos aumentam a quantidade oferecida, até que o preço convirja para novo equilíbrio.

