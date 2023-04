Fúria portuguesa

Há dias, no “Blitz”, Mafalda Veiga disse uma coisa bastante acertada: “Os espanhóis valorizam-se muito mais do que os portugueses: falta-nos esse orgulho e amor pela nossa cultura.” Isto é absolutamente verdade. É assim na cultura, na economia, na psicologia dos dois povos. As empresas portuguesas, mesmo quando produzem com uma qualidade acima da espanhola, não sabem ter o charme espanhol, não sabem criar uma marca à espanhola. Também é por isso que não temos uma indústria cultural como a espanhola. Somos talvez demasiado permeáveis ao estrangeiro. Num certo sentido, somos mais americanos ou americanizados do que portugueses.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.