Estamos entregues a dois florentinos, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa

Há tempos, seguramente há mais de um ano, identifiquei neste espaço os três principais florentinos da política portuguesa atual: Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Augusto Santos Silva. Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa andava sobretudo preocupado com “afetos” e selfies, António Costa com os seus circunstanciais parceiros de geringonça, e Augusto Santos Silva, então ministro dos Negócios Estrangeiros, com a sua reforma da política e regresso ao ensino universitário.