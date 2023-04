Cinco décadas de democracia

O país celebra, em 2024, 50 anos de democracia. Neste momento importa, além de recordar a revolução de 1974, olhar para as expectativas e sonhos de há 50 anos, procurando perceber se foram atingidos, e o que falta cumprir. Portugal hoje é muito diferente do que era. De acordo com os dados da Pordata, são vários os aspetos em que o país melhorou, mas também diversos aqueles em que retrocedeu.

