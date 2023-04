Chamem os Coldplay

Coimbra resolveu oferecer um subsídio de €400 mil a uma promotora de concertos, Everything is New, para trazer a Coimbra os Coldplay. Coimbra não decidiu ajudar promotores de concertos, e neste caso Álvaro Covões, o mesmo de que ouvimos falar há pouco tempo, a propósito do milionário palco para o Papa e mil bispos no Trancão. Quem decidiu, em nome dos munícipes de Coimbra, foi a Câmara Municipal de Coimbra, governada por uma coligação em que domina o PSD.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.