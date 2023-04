Benjamin Ferencz

A possibilidade de os horrores da Shoah poderem acabar por ser esquecidos com o tempo, sobretudo na sequência da morte dos sobreviventes dos campos de extermínio, tem levado a um esforço consistente em quase todo o mundo civilizado de preservação da memória daquele que foi o crime mais hediondo na história da Humanidade. “O Holocausto foi a perseguição e o assassínio sistemático e promovido pelo Estado de 6 milhões de judeus pelo regime nazi e os seus aliados e colaboradores”, segundo a descrição concisa e exata do Museu do Holocausto dos Estados Unidos. O objetivo da criação de museus como o que se encontra em Washington é o de mostrar às gerações presentes e futuras o que se passou, como se passou, e no caso deste museu em particular, de nos pormos no lugar de uma vítima, porque, como sabemos, a História tem a excentricidade de se repetir, como se não aprendêssemos nada, nem a estabelecer as semelhanças nem as diferenças certas.

