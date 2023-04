A governação da TAP

É difícil acrescentar ao que já foi escrito sobre a bandalheira recente na TAP e o comportamento indecoroso dos envolvidos. Por sua vez, as consequências políticas para António Costa, que defendeu com força e convicção a recompra da TAP e a sua posterior nacionalização como uma das maiores causas do Governo PS dos últimos sete anos, são naturais e inevitáveis. Uma conclusão que parece ser igualmente fácil é que este episódio mostra que as empresas públicas acabam sempre em falhanço e confusão, pelo que o melhor era privatizar, não só a TAP, como muitas outras. Esta conclusão não me parece correta. Pelo menos, discuti-la é mais interessante do que constatar a óbvia vergonha e as consequências políticas que resultam do que aprendemos sobre a TAP.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.