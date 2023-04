A glória do vazio

As torrentes monotemáticas dos ciclos noticio­sos de 24 horas não permitem, ao contrário do que se imaginaria, um grande aprofundamento de cada tema. Falámos semanas sobre habitação e raramente saímos da caricatura. O banquete mediático tem de ser comestível, nunca dispensando o que é saboroso, acessório, escandaloso, extraordinário. Quando televisões e jornais se instalam semanas numa polémica, que agora é quase sempre, montam a tenda e pedem reação, contrarreação, pequena revelação. Concluem que estamos perante tudo o que interessa. Até ao tema seguinte, obviamente. Misturam-se coisas graves, banais, muito relevantes e absolutamente irrelevantes, numa amálgama que é exatamente o oposto do aprofundamento de um facto noticioso. A viabilidade e os resultados da TAP, razão primeira para a renacionalização, são temas para alguém quando a TAP é tema para toda a gente? Nem para o primeiro-ministro, que assim teria de reconhecer o trabalho do ex-ministro que odeia e da CEO que despediu.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.