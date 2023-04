A TAP e o estado da nação

Estamos a assistir, na Assembleia da República, à agonia do XXIII Governo Constitucional, o terceiro liderado por António Costa. Um Governo com apenas um ano, mas a desfazer-se aos bocados, corroído por casos e casinhos. Um Governo transformado numa arena das lutas intestinas pela sucessão dentro do PS, promovida pelo próprio primeiro-ministro. Um “Governo sem norte” na expressão de Manuel Beja, presidente da TAP, ouvido na comissão de inquérito que decorre no Parlamento. O que fazer a este Governo? É a pergunta do momento.

