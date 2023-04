Silêncio elétrico

Há várias coisas erradas na agenda ambientalista. Uma delas é sem dúvida a diabolização do homem e da civilização. A suspensão da civilização via covid foi um sonho para este radicalismo, que festejou a entrada dos animais no perímetro das cidades - ouvi ambientalistas a celebrar isso e a esquecer o impacto sobre a vida das pessoas, a começar nas mortes