O realista e a incendiária foram a Pequim

O confronto de influência pelo Pacífico é um assunto entre norte-americanos e chineses. Não nos diz respeito. Como explicou Macron, com uma aceleração do duopólio tornar-nos-emos vassalos. A Europa deve manter todos os canais abertos, não desprezar o poder e dimensão da China e não reforçar em excesso a dependência. Tudo o que não fez com a Rússia