Compreendendo Hugo Mendes

O caso TAP tem tantos bodes expiatórios que mais parece um rebanho do tempo em que havia sacrifícios animais. Um deles, porém, surgiu ultimamente como o mais proeminente do rebanho: Hugo Mendes, ex-secretário de Estado de Pedro Nuno Santos. Mas, ao fim e ao cabo, que fez ele que outro qualquer ‘boy’ do PS não faria? Essa é a pergunta difícil de responder.