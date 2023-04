O que nos “deram” 25 anos de PS: a economia

O país estagnou, empobreceu e deixou-se atrasar em termos da competitividade da economia, nomeadamente quando comparado com os países do leste europeu. (Este texto, em pré-publicação no Expresso, faz parte do livro “ Crónicas de um País Estagnado ”, de Joaquim Miranda Sarmento, que será apresentado por Vítor Bento esta quarta-feira, às 18h30, no Grémio Literário, em Lisboa)