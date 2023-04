O jogo da estigmatização

Salvar os muçulmanos da estigmatização do Chega não pode ser feito através da estigmatização das pessoas com problemas do foro mental. Reparem que os fanáticos americanos das armas fazem exatamente a mesma coisa. Sempre que há um tiroteio, a NRA e seus aliados da direita não questionam a base cultural (o acesso fácil às armas) e atiram as culpas para os problemas do foro mental dos agressores