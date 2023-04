Estamos em remodelação permanente por ajuste de contas

O país está esquisito. Ou, pelo menos, olha com estranheza para o espetáculo de leviandade que lhe tem sido destapado a propósito da TAP, em que é difícil perceber o que é mais mesquinho, se a alegação de que é sempre assim e será para todo o sempre, se a falta de profissionalismo e a displicência com que se tratam questões importantes, desde uma indemnização de meio milhão até à contratação de secretários de Estado, se o uso e abuso da maioria absoluta.

Como isto vai do menor ao maior, desde as mensagens até às decisões, fica a dúvida sobre se há algum tino em quem nos governa – e essa suspeição degrada mais a vida pública do que as divergências de opinião sobre políticas. O Governo está a colocar-se na situação em que parece querer deixar de ser levado a sério e, se quem incensa o primeiro-ministro não é capaz de lhe dizer isso, convém que o saiba.