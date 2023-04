Barulho e preconceito (I)

A discussão que nos últimos meses se intensificou em torno da TAP tem gerado significativas ondas de barulho mediático. Barulho que decorre do combate político, mas que parece passar ao lado de algumas questões importantes. E uma delas é compreender os papéis e as responsabilidades recíprocas dos dirigentes da Administração Pública, incluindo o setor público empresarial, e da esfera política.

O setor público é uma realidade complexa, que abarca entidades de diversa natureza jurídica que visam a satisfação de necessidades coletivas e relativamente às quais o Governo, na sua qualidade constitucional de órgão supremo da Administração Pública, tem uma relação diferente, indo desde os poderes de direção dos serviços da administração direta do Estado, aos poderes de orientação e de fiscalização e controlo sobre a administração indireta e autónoma. A latitude de atuação do governo é, pois, distinta consoante a natureza das entidades públicas.

Essas entidades são lideradas tecnicamente por dirigentes ou gestores, consoante a natureza das mesmas, tendo estatutos próprios com algumas diferenças decorrentes dessa mesma natureza. Mas têm inúmeros pontos em comum que resultam do facto de gerirem no setor público e, nessa medida, prosseguirem o bem comum.

Ser dirigente no setor público não é igual a ser dirigente no setor privado, pois o facto de servir necessariamente o interesse público, obriga a um enquadramento jurídico específico que se destina a garantir o cumprimento de especiais deveres de ética e de gestão. Deveres que incluem a competência para cumprir objetivos com otimização de recursos e visando a satisfação dos destinatários da atividade. E também atuar de acordo com os princípios da legalidade, imparcialidade, transparência, boa-fé e capacidade de relacionamento com a esfera política, que define as orientações e objetivos a alcançar e perante a qual estão vinculados a atuar com profissionalismo e lealdade institucional, por exemplo, mantendo informado o Governo sobre as questões relevantes e assegurando a conformidade dos atos praticados com o estatuído na lei.

Para garantir a isenção com que devem pautar as suas funções estão ainda sujeitos ao regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos nas disposições reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas. E entre as causas de cessação das respetivas funções estão a não realização dos objetivos previstos, a falta de prestação de informações ou prestação deficiente das mesmas, quando consideradas essenciais para o cumprimento da política global do Governo ou a não comprovação superveniente da capacidade adequada a garantir a observação das orientações superiormente fixadas.

Quer o Estatuto do Pessoal Dirigente (EPD), quer o Estatuto do Gestor Público (EGP) sublinham estas dimensões, de padrões elevados de exigência, rigor, eficiência e transparência, “os quais são também decorrência de uma ética de serviço público que não pode ser aqui afastada apenas pelo modo empresarial de organização da atividade com interesse público” (preâmbulo do EGP).

E é por isso que, no processo de recrutamento e seleção, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), define um conjunto extenso de critérios aplicáveis na avaliação de candidatos a cargos de direção superior ou de gestor público, designadamente, as competências de gestão e liderança.

Não é por mero deleite intelectual que se discute, um pouco por todo o mundo, quais os atributos que devem evidenciar sobretudo os altos quadros dirigentes do setor público. A razão é simplesmente o facto de estas lideranças organizacionais serem cruciais para a eficiência do funcionamento dos serviços públicos e para garantir as respostas de que a sociedade necessita, pois são as pessoas que transportam as orientações políticas para os programas de ação e serviços essenciais ao bem-estar dos cidadãos e a dinamização da economia.

O que significa que têm de ter a capacidade para, pautando a sua atuação pelos mais elevados padrões de ética e integridade, produzir resultados, gerir riscos e promover a inovação, gerindo e transformando muitas vezes grandes organizações, motivando e inspirando as suas equipas e envolvendo parceiros, incluindo os cidadãos (OCDE, Government at a Glance 2021).

Num documento de 2022 sobre liderança (Leadership for a high performing public service), a OCDE afirma mesmo que face aos desafios que os governos enfrentam, a sua eficácia depende muito da qualidade da gestão e liderança nas organizações públicas. A propósito da importância das lideranças organizacionais, aquela organização já em 2019 tinha adotado uma Recomendação (Recommendation on Public Service Leadership and Capability) que inclui recomendações específicas para desenvolver competências de liderança para políticas e serviços inovadores. Apesar de existirem algumas diferenças entre países, é possível organizá-las em quatro dimensões:

1) liderança baseada em valores, porque devem conciliar múltiplos valores que por vezes são conflituantes para orientar as suas decisões para o interesse público;

2) Inclusão aberta, desafiando as suas perceções pessoais ao procurar perspetivas distintas e garantindo segurança psicológica para aquelas vozes que contribuem para os seus desafios enquanto líderes;

3) gestão organizacional responsável, para reforçar uma cultura baseada em valores e na confiança e dotar a sua equipa das competências, ferramentas e ambientes de trabalho necessários;

4) colaboração em rede, olhando apara além da organização e trabalhando com outros atores, não necessariamente públicos. Para além de robustecer os níveis de proficiência na gestão, adotando modelos de competências de liderança, não só aquelas que decorrem da experiência e qualificações formais mas também competências cognitivas, emocionais e comportamentais complexas (em Portugal, temos um modelo de competências adotado pela CRESAP e vários programas de capacitação de liderança oferecidos designadamente pelo INA e por várias Universidades) utilizados no recrutamento e na avaliação, uma das recomendações centrais é garantir os níveis de autonomia necessários para utilizar com eficácia as suas competências de liderança.

Ora esta vertente pressupõe objetivos que definam com clareza uma direção, alinhados com os objetivos políticos do governo, ferramentas de gestão financeira e outras, como sistemas de gestão de recursos humanos que lhes permitam aceder às competências necessárias e, no que concerne ao interface político-administrativo, três elementos essenciais: confiança e estabilidade para que existam condições para desempenhar um mandato com orientações claras; a compreensão e o reconhecimento recíproco dos respetivos papéis e responsabilidades guiados pelo interesse público e o equilíbrio adequado entre a independência dos gestores e a necessidade de responsividade política e accountability pública.

Isto significa que têm de ser líderes politicamente imparciais, confiáveis para concretizarem as prioridades dos governos, defenderem e incorporarem os mais elevados padrões de integridade e terem o mandato, as competências e as condições necessárias para proporcionar apoio baseado em evidências às autoridades políticas, seguindo a respetiva via hierárquica.

As lideranças organizacionais do setor público serão crescentemente convocadas para resolver desafios de forma inovadora, o que sugere a necessidade de reforçar o investimento no desenvolvimento de futuros líderes, que detenham todo o acervo de competências necessário e que compreendam que a bicefalia natural na liderança das organizações da AP não é forçosamente sinónimo de promiscuidade e confusão. É um tema que tem de ser gerido de forma conscienciosa e transparente, pelos líderes políticos e organizacionais, porque faz parte da natureza intrínseca do setor público. E tanto assim é que existem práticas de referência para que esta relação seja bem-sucedida.

Dou apenas um exemplo: a Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework- CAF), já na sua quinta versão desde que nasceu em 2000, é um modelo de autoavaliação do desempenho organizacional, promovido pela rede europeia das administrações públicas (EUPAN) e especificamente desenvolvido para ajudar as organizações do sector público dos países europeus a aplicar as técnicas da Gestão da Qualidade Total, segundo um conjunto de parâmetros de referência amplamente aceites no sector público dos países europeus.

Como refere a CAF, a propósito do parâmetro Liderança, num sistema de democracia representativa, os políticos eleitos fazem escolhas estratégicas e definem os objetivos que pretendem alcançar nas diferentes áreas políticas e a liderança das organizações públicas apoia os políticos na formulação das políticas públicas, fornecendo pareceres especializados na respetiva área, sendo igualmente responsável pela implementação e realização daquelas políticas.

A CAF faz uma distinção clara entre o papel da liderança política e o dos líderes/ dirigentes das organizações públicas, ao mesmo tempo que salienta a importância de uma boa colaboração entre ambos, de forma a alcançar os resultados pretendidos. Assegurar relações eficazes com todas as partes interessadas, em particular com a hierarquia política, constitui um subcritério de avaliação específico que descreve esta que é uma das principais diferenças entre as organizações públicas e privadas.

Por isso, parece-me evidente que não podemos deixar que o barulho atual continue a alimentar algum tipo de preconceito com a gestão pública. Como diz Mr. Darcy no romance de Jane Austen cujo título me inspirou neste artigo, “Deram-me bons princípios, mas deixaram que lhes obedecesse com orgulho e soberba.” Para que a política continue a ter o seu sentido mais nobre, não podemos admitir que esta atitude, infelizmente muito comum, alimente quer o barulho que nos tolda o raciocínio, quer o preconceito que nos impede de ver as coisas na sua simplicidade.

Um partido com 50 anos de história como o Partido Socialista, assente em valores democráticos e no compromisso com a construção de uma sociedade mais justa para todas as pessoas, sabe muito bem ver além de episódios que geram barulho. E não os confunde com aquilo que é a forma ética de gerir o interesse público, por políticos e gestores que conhecem a extensão das suas responsabilidades e respeitam os limites da sua atuação.

Olhar com condescendência elitista para a gestão pública por aqueles que consideram existir uma superioridade natural da gestão privada é puro preconceito. Qualificá-lo como ideológico é tentar justificá-lo com uma razão filosófica. Não podemos ceder a esse facilitismo. Barulho e preconceito poderão servir vários interesses, mas certamente não servem o interesse público e o bem comum. E numa democracia madura, capacidade para garantir o interesse público com transparência e responsabilidade são sempre exigíveis. A todos os intervenientes no espaço público.