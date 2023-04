Foi você que pediu uma maioria absoluta?

Pouco mais de um ano depois de ter conquistado uma maioria absoluta na Assembleia da República que lhe dá condições institucionais para governar sem os empecilhos de que alguns socialistas se queixavam nos anos anteriores, o Governo PS é hoje a imagem da desorientação.

Nada menos de 13 membros do Governo foram substituídos. Desde a ministra da Saúde Marta Temido, incluindo os seus secretários de Estado, até ao ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, incluindo o seu secretário de Estado que, tendo sido demitido por arrastamento, deveria ter sido demitido no momento – segundo o primeiro-ministro – em que enviou um email à CEO da TAP para alterar um voo comercial para agradar ao Presidente da República, passando pela já célebre ex-secretária de Estado e ex-administradora da TAP Alexandra Reis, pela secretária de Estado da Agricultura, demitida um dia depois da posse devido a contas arrestadas, pelo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro que enquanto autarca mandou pagar um centro de exposições transfronteiriço que nunca chegou a existir, pelos secretários de Estado da Economia e do Turismo devido a divergências com o ministro, estamos perante a imagem de um Governo que vai caindo aos bocados como um castelo de cartas.

Entretanto, sucedem-se as trapalhadas na governação do país.

Até há poucos dias, a isenção do IVA em produtos alimentares era de excluir liminarmente, dado que a experiência de Espanha revelava que apesar da isenção do IVA os preços não baixaram no consumidor. Passados poucos dias, veio o mesmo Governo propor à Assembleia da República o que antes rejeitara, agora com o novo argumento de que havia um protocolo com os grandes especuladores, digo, com os grandes distribuidores, para fazer refletir a isenção do IVA nos preços ao consumidor e que isso fazia toda a diferença em relação à má experiência de Espanha. Só que já toda a gente percebeu que bastou o anúncio da medida para que os grandes especuladores, digo, os grandes distribuidores, subissem preventivamente os preços para os poder baixar de seguida, dando a ilusão de que a baixa se deveria à isenção do IVA.

E perante o ceticismo generalizado quanto ao real impacto da isenção do IVA vem o Governo anunciar a contratação de uma empresa privada para fiscalizar a baixa dos preços, desautorizando assim as entidades públicas – designadamente a ASAE – que deveriam ser responsáveis por essa fiscalização.

Até há poucos dias, dizia o ministro das Finanças que os salários não deveriam ser aumentados porque isso provocaria o aumento da inflação. E mesmo perante o sufoco das famílias com o aumento das taxas de juro da banca e uma inflação a aproximar-se dos dois dígitos não se podia aumentar salários e foi mesmo anunciado um aumento de 1 % para a Administração Pública. Há poucos dias veio o primeiro-ministro dizer que não haverá combate à inflação se não houver aumentos salariais.

E de trapalhada em trapalhada, chegamos ao intrincado caso da TAP, que pela sua dimensão e complexidade terá de ficar para uma próxima oportunidade, porque o que se esconde por trás de todas estas e outras trapalhadas é um problema maior.

O Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se por falta de investimento, a escola pública está em pé de guerra por falta de resposta às justas reivindicações dos professores e demais profissionais, a Justiça está paralisada por falta de resposta às justas reivindicações dos oficiais de Justiça, os trabalhadores lutam em diversos sectores de atividade por aumentos salariais que lhes permitam enfrentar a perda de poder de compra, as populações lutam por habitações condignas a que possam aceder e entretanto o Governo anuncia sucessos no controlo das contas públicas que vão ser certamente um êxito em Bruxelas.

O problema é que tendo conquistado a tão almejada e premeditada maioria absoluta, o Governo PS, sem empecilhos à sua esquerda, mostra a verdadeira face, a face de um Governo sem rumo e sem soluções para os graves problemas que o povo e o país enfrentam.