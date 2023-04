Duelo: o ‘pacote’ apresentado ajuda a resolver o problema da habitação?

SIM Em Portugal faltam casas para viver, e o pacote de medidas do Governo atua para aumentar a oferta de casas, mas sobretudo para responder ao objetivo principal que parece escapar à compreensão da direita: o Estado é chamado a cumprir um papel mais relevante para garantir o acesso a uma habitação compatível com os rendimentos das pessoas.

Resolver a crise de habitação é travar um combate sem tréguas em muitas frentes, e é por isso que no pacote de medidas o aumento de casas para arrendamento acessível é um dos principais eixos. Mas também a maior regulação do mercado de arrendamento, para travar o crescimento exponencial das rendas que está a expulsar as pessoas das cidades e das suas comunidades, bem como a provocar o seu empobrecimento, sem esquecer o combate à especulação.