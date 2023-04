25. Palavra da semana: robusta

Li a crónica enquanto tomava o pequeno-almoço, um pequeno-almoço farto e indisciplinado, e quando cheguei à frase “mulher simpática mas robusta” engasguei-me. Salvou-me a rápida intervenção da minha mulher, que executou uma perfeita manobra de Heimlich para me desobstruir as vias aéreas onde se alojara um incómodo, e bastante generoso, pedaço de croissant com creme de ovo. Recuperado o fôlego, pensei logo que as consequências daquela adversativa entre dois adjetivos seriam fácil fonte de ignição das facilmente inflamáveis redes sociais.